League of Legends: Akali mit komplettem Rework und neuen Skills

Obwohl sich Akali in den niedrigeren ELOs nach wie vor einiger Popularität erfreut, liegt ihre Pickrate mit 2,9 Prozent dennoch weit im unteren Drittel aller wählbaren Helden. Doch genau das könnte sich in den kommenden Tagen ändern. Riot Games enthüllte jüngst eine komplett überarbeitete Version des Champions inklusive neuer Fähigkeiten und Eigenschaften.

Ursprünglich wurde Akali am 11. Mai 2010 für das damals noch recht neue MOBA-Spiel veröffentlicht.

Aus "Faust des Schattens" wird Rogue Assassin

Akali gehört bereits seit Urzeiten zu den klassischen Midlaner, wurde aber immer wieder aufgrund diverser Meta Shifts mal auf die Toplane oder in den Jungle verbannt. Mit dem Rework ist jedoch eine Rückkehr auf die Midlane durchaus denkbar.

Passive: Assassin's Mark

Wenn Akali einen feindlichen Champion mit einer ihrer Fähigkeiten angreift, entsteht ein Ring um diesen. Sobald sich dieser manifestiert, erhält Akali einen Burst in Sachen Movement Speed in Richtung des Rings. Sobald sie in diesen eintritt, erhält sich nochmals einen Speed-Boost, dieses Mal in Richtung des Gegners.

Darüber hinaus erhöht das Betreten des Rings die Reichweite und den Schaden für den nächsten Angriff und stellt zudem Angriff eine kleine Menge an Energie wieder her.

Q: Five Point Strike

Akali wirft fünf Kunai-Messer in einer in die Breite gehenden Fläche von sich weg. Dabei werden die näherstehenden Feinde verletzt, während die Gegner auf Max Range verlangsamt werden. Wird die Fähigkeit mit voller Energie angewandt, erhält Akali einen kleinen Teil des Schadens für die eigenen Lebenspunkte erstattet. Darüber hinaus fügt der Q-Spell ab Stufe 5 Minions und Jungle Creeps zusätzlichen Schaden zu.

W: Twilight Shroud

Akali stellt einiges an Energie wieder her und lässt einen Ring aus Rauch entstehen, der sich über einen gewissen Zeitraum immer weiter ausbreitet. Innerhalb der Rachfläche ist Akali nicht zu erkennen und verfügt über einen erhöhten Movement Speed. Obwohl ihre Position innerhalb des Rauchs enthüllt werden kann, lässt sich Akali nicht als mögliches Ziel auswählen - weder von feindlichen Spells, Creeps oder Turrets.

Zudem verlängert sich die Dauer von Twilight Shroud wenn Akali den Rauch verlässt und wieder darin eintaucht.

E: Shuriken Flip

Akali vollführt einen Backflip und wirft einen Shuriken nach vorne. Ein getroffener Gegner erleidet Schaden und wird dabei markiert. Mit einer weiteren Anwendung dashed der Assassine auf den markierten Champion zu und fügt allen dabei getroffenen Gegnern zusätzlichen Schaden zu.

R: Perfect Execution

Akali kann bis zu zweimal in eine beliebige Richtung dashen, mit einem kleinen Delay dazwischen. Während der erste Dash den getroffenen Gegnern physischen Schaden zufügt und diese für einen kurzen Moment stunt, fügt der zweite dash magischen Schaden auf Basis der fehlenden Lebenspunkte der Gegner zu.

