Schlechte Nachrichten für alle Fans von Royal Never Give Up (RNG): Der Sieger des vergangenen Mid-Season Invitationals muss in nächster Zeit auf die Dienste von Superstar Jian "Uzi" Zi-Hao verzichten. So wird dieser auf Basis einer ärztlichen Anweisung für eine kurze Zeit auf die Teilnahme an kompetitiven eSports-Events verzichten. Als Grund wurden die exzessiven Trainingseinheiten der vergangenen Monate genannt.

Entsprechend wird der Botlaner auch in den bevorstehenden Duellen der LPL nicht teilnehmen.

Chinas Faker

Schon länger gehört der Chinese zu den besten Spielern in der Profiszene von League of Legends: So war der ADC eine der wichtigsten Säulen beim Gewinn des Mid-Season Invitationals in Paris. Zudem hatte er auch bei den Rift-Rivals-Duellen mit seiner Leistung maßgeblich dazu beigetragen, dass die LPL als Sieger vom Felde ging.

Uzi mit seinen Teamkollegen während des MSI in Paris © Riot Games / lolflickr

Gerade aufgrund seiner konstant guten Leistung erfreut sich Uzi deshalb in seinem Heimatland großer Popularität.

Brauchbarer Ersatz

Grundlegend trifft der Ausfall Uzis dessen Team Royal Never Give Up schwer, denn ein Spieler seines Formats lässt sich kaum ersetzen. Dennoch verfügt das Team mit Dai "Able" Zhi-Chun über einen adäquaten Ersatz, der bereits in mehreren Spielen sein Talent unter Beweis stellen konnte. So gewann RNG alle drei Matches, in denen der Spieler anstelle von Uzi zum Einsatz kam.

Gegenwärtig belegt RNG mit fünf Siegen und einer Niederlage den ersten Platz in Gruppe A der LPL.

