Während in Europa und den USA Fortnite den direkten Konkurrenten von PUBG in fast allen Belangen übertrumpft, gehört das Battle-Royal-Game in Südkorea zu den beliebtesten Spielen in den sogenannten "PC Bangs": Hierbei handelt es sich um spezielle Internetcafés, die sich explizit an eine Videogame-affine Zielgruppe richtet.

Auf dem dritten Platz hinter League of Legends und PUBG befindet sich nach wie vor Overwatch, wie invenglobal.com berichtet.

Dominanz gebrochen

Bereits in der ersten Juli-Woche konnte League of Legends den Platz an der Spitze zurückerobern. Zuvor hatte PUBG diesen mit ununterbrochenen 33 Wochen inne. Der Grund für den Paradigmenwechsel könnte mit den jüngsten Problemen durch Cheatern und Hacker bei PUBG zusammenhängen. Darüber hinaus drängt sich langsam aber sicher auch Fortnite auf den asiatischen Markt.

Für die Auswertung wurden die Daten von insgesamt 13.500 verschiedene PC Bangs eingesammelt. Bevor League of Legends von PUBG vom Thron gestoßen wurde, gehörte das beliebte MOBA zu den erfolgreichsten und populärsten Spielen des Landes. Nicht zuletzt sind hier auch die weltweit erfolgreichen Teams der landeseigenen LoL-Liga LCK für die Begeisterung mitverantwortlich.

Klassische Dauerbrenner

Für westliche Spieler dürften die restlichen Titel auf der Liste durchaus für erstaunte Blicke sorgen: So befindet sich zwar Overwatch als aktueller Titel auf Platz drei, doch noch immer gehören Lineage und Starcraft: Brood War zu den beliebtesten Titeln in Korea. Beide Spiele wurden 1998, also vor zwanzig Jahren, veröffentlicht

1. League of Legends (29.28%)

2. PUBG (21,56%)

3. Overwatch (9,84%)

4. Maple Story (8,25%)

5. FIFA Online 4 (6,87%)

6. Sudden Attack (3,14%)

7. Starcraft: Brood War (2,7%)

8. Dungeon & Fighter (2,4%)

9. Diablo 3 (1,02%)

10. Lineage (0,99%)

-----

Weitere Artikel zu League of Legends & PUBG

League-of-Legends-Profi Faker taucht in chinesischem Schulbuch auf

Fortnite Mobile erfolgreicher als PUBG

-----

Kleiden wie die eSports-Stars:

SPORT1 eSPORTS Shop