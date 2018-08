Der Spielehersteller Riot Games hat über das Forum angekündigt Protoypen auf den Live Servern zum Testen anzubieten. Diese sind nicht an bestimmte Events gebunden und werden, mit dem Ziel sie permament im Spiel zu erhalten, getestet. Der erste neue Modus, der im Patch 8.16 herauskommen soll, heißt Nexus Blitz. Innerhalb von vier Wochen soll es die Möglichkeit geben den neuen Modus zu testen und direkt Feedback dazu abzugeben.

Die wesentlichen Unterschiede:

Es wird nicht mehr auf der Kluft des Beschwörers gespielt, sondern auf einer neuen Spielkarte. Diese ist in zwei größere Gebiete aufgeteilt. Der obere Bereich besteht aus einem Dschungel, der von jeweils zwei Spielern aus einem Team kontrolliert werden sollen. Der untere Pfad teilt sich in der Mitte in zwei, auf denen jeweils drei Spieler kämpfen sollen.

Die verkürzte Spielzeit auf 13 bis 15 Minuten wird durch sogenannte Events garantiert. In der Ankündigung werden Beispiele, wie der bekannte Todeskreis aus Battle Royal Spielen, King of the Hill und das Begleiten einer Payload, genannt. Zusätzlich werden Champions mit vielen Assists und Kills belohnt, indem sie den Status "On Fire" bekommen und stärker werden.

Einflüsse durch andere Spiele

Diese Veränderungen könnten dem ein oder anderem bekannt vorkommen, weil einige Elemente sich in Spielen wie Overwatch, Heroes of the Storm, und Fortnite wieder finden. Dennoch kann man auf die Neuerungen gespannt sein, denn das ist nur einer von vielen zukünftigen Experimenten.

eSport tauglich?

Da bisher lediglich auf der 5 gegen 5 Karte im kompetitiven Bereich gespielt wurde, ist es fraglich, ob dieser Modus sich im eSport durchsetzen wird. Voraussetzung dafür ist, dass Nexus Blitz sich erstmal in der Testphase beweisen muss um ein regulärer Spielmodus zu werden.

-----

Lesen Sie auch:

LoL-Champ Akaili mit Update

Neuer Cursor für League of Legends

-----

Kleiden wie die eSports-Stars