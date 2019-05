Unicorns of Love werden zukünftig in der LCL mitmischen

Unicorns of Love expandieren nach Russland und werden zukünftig ein Team in der League of Legends Continental League (LCL) stellen. Das Hamburger Familienunternehmen greift dabei weitestgehend auf ehemalige Spieler von Vega Squadron zurück, die auch an der Play-In-Stage des Mid-Season Invitational 2019 teilnahmen.

Zusätzlich zur vorherigen Besetzung von Vega Squadron wird als Botlaner Nihat "Innaxe" Dzhelal Aliev (20) auflaufen, der zuvor bei EXCEL spielte.

Vervollständigt wird das Team mit Edward "Edward" Abgaryan (25) durch einen echten Veteranen der Region in der Support-Rolle.

Von 2015 bis 2018 stellt die Organisation bereits ein Team in der European League of Legends Championship Series (EU LCS), der heutigen League of Legends European Championship (LEC). Im Rahmen der Umstrukturierung der Liga schafften es die Unicorns of Love jedoch nicht durch den harten Auswahlprozess von Riot Games für das franchiseähnliche System.

Zuletzt nahm die Organisation mit ihrem Team Unicorns of Love Sexy Edition an regionalen Wettbewerben in der DACH-Region teil. Dieses Team wird auch nach der Expansion in die LCL weitergeführt.

Autor: Alexander Hugo