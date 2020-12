Nach sieben Jahren ist Schluss. League of Legends-Veteran Greyson Gregory "Goldenglue" Gilmer beendet seine aktive Spielerkarriere. Dennoch hat er weiterhin Ziele in LoL, die er von nun als Coach der 100 Thieves verfolgt. Der Midlaner unterschrieb einen Zweijahresvertrag als Coach des Academy-Teams.

Goldenglue: "Ich habe nie eine Heimat gefunden"

Goldenglues neue Aufgabe besteht in erster Linie in der Aus- und Weiterbildung von Nachwuchstalenten, um sie fit fürs Main-Roster zu kriegen. Im abgelaufenen Jahr erreichte das Academy-Team der 100 Thieves durchschnittliche Leistungen und beendete die Spring- und Summer Playoffs auf dem 5./6.-Platz.

"Ich kann nur schwer in Worte fassen, wie aufgeregt ich meinem neuen Lebensabschnitt als Coach entgegenblicke", erklärt Goldenglue im Twittervideo. "In meiner Spielerkarriere habe ich nie alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich werde diese unerfüllte Energie kanalisieren, um die nächste Generation von Spielern anzutreiben."

Der 24-jährige startete seine Laufbahn beim Team Dadslammers, aber wechselte bereits innerhalb eines Jahres viermal die Organisation. Bis heute hat Goldenglue für weit über 10 Organisationen gespielt, fühlte sich aber nirgends wirklich geborgen. "Ich war nie in der Lage, eine echte Heimat zu finden und dort ein Vermächtnis zu hinterlassen", resümiert er. Dennoch sei er stolz auf seine Fähigkeit, sich überall durchgekämpft zu haben, um sich zu beweisen.

Goldenglue gewann für verschiedene Teams die Academy-Playoffs. In der LCS kam er nur sporadisch zum Einsatz, zuletzt für Cloud9 und Evil Geniuses. Eine Teilnahme an den Worlds gelang ihm nie.