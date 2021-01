2020 war für die Nordamerikanische League-of-Legends-Szene durchaus denkwürdig.

Zahlreiche Superstars wie Doublelift oder Bjergsen haben ihre aktive Karriere als Profi beendet und bei der Weltmeisterschaft kamen die US-Teams nicht über die Gruppenphase hinaus. Am heftigsten traf es den amtierenden Summer Split Champion TSM. Das Team kassierte in der Gruppenphase der Worlds 2020 sechs Niederlagen.

Im Anschluss folgten zahlreiche Neuverpflichtungen und Roster-Changes. Allen voran der Wechsel von Luka "Perkz" Perkovic zu Cloud9 sorgte für Aufsehen in der Community.

Die neuen Stars

Dennoch scheint es so, als plane Riot Games in der LCS den Fokus auf neue Talente und Superstars legen zu wollen. In einem jüngst veröffentlichen Video, das den Start des Spring Splits der Liga ankündigte, wurden ausschließlich junge Talente und Spieler porträtiert. Unter anderem Tactical von Team Liquid. Über Perkz als neuen Star der Liga wurde indes kein Wort verloren.

Hinzukommt ein neues Logo und generelles Rebranding, dass laut eigener Aussage für eine neue, junge und energiegeladene Zukunft stehen soll.

Die LCS Season beginnt am 15. Januar mit einem neuen Turnier-Lock in. In diesem Pre-Season-Wettbewerb spielen alle Teilnehmer um ein Preisgeld von insgesamt 150.000 US-Dollar. Der anschließende Spring Split startet am 05. Februar.