Als Astralis-Urgestein Erlend "Nukeduck" Vatevik Holm nach Anfang Februar überraschend sein Amt als Starting-Mid-Laner wegen "persönlichen Gründen" niederlegen musste, ging alles ganz schnell für Felix "MagiFelix" Boström. Der 20-jährige war zu diesem Punkt ohne Team und damit sofort verfügbar. Zuvor hatte er sich zwei Jahre bei Fnatics Academy Team Fnatic Rising in der britischen Liga UKLC bewiesen.

MagiFelix galt daher als vielversprechendes Talent, das zwar noch auf den Durchbruch auf höchstem Niveau wartete, aber tagtäglich zumindest in der Solo-Queue bewiesen hat, dass er zumindest was die Einzelspieler-Skills angeht, zu den ganz Großen gehören könnte.

Nun war die Chance gekommen sich auch auf der großen Bühne zu beweisen und es scheint so, als hat MagiFelix diese nutzen können.

Astralis auch im Summer Split mit MagiFelix

Via Twitter verkündete Astralis nun die Verlängerung des Vertrags, der ursprünglich am 31. März ausgelaufen wäre.

"Als sich Erlend aus dem aktiven Lineup zurückgezogen hat, hatten wir sehr viel Glück. dass Felix uns so kurzfristig beitreten konnte. [...] Seit Tag Eins hat er auf und neben dem Server viel davon gezeigt, was wir bei einem Astralis-Spieler sehen wollen", so Kasper Hvidt, Director of Sports der Astralis Group.

Dementsprechend wurde der Kontrakt mit MagiFelix bis zum Ende des Jahres 2021 verlängert.

Was ist mit Nukeduck?

Der Vertrag mit MagiFelix' Vorgänger Nukeduck wurde hingegen in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Wie und ob es für ihn weitergeht ist noch nicht klar. Selbst geäußert hat sich der 24-jährige Norweger noch nicht.

