2K gab bekannt, dass NBA 2K21 seinen brandneuen Soundtrack enthüllt. Mit zwei bisher unveröffentlichten Stücken des NBA 2K21-Cover-Athleten Damian "Dame D.O.L.L.A." Lillard und Songs von aktuellen Größen Stormzy, Roddy Ricch und The Strokes wurde der Soundtrack von 2K mit größter Sorgfalt zusammengestellt, um mit möglichst vielen kuratierten Musikstücken für eine tiefgehende Spielerfahrung zu sorgen; und ist damit eine der größten Musiksammlungen, die jemals für ein Sport Videospiel zusammengestellt wurde.

Multitalent Damian Lillard

"Allein auf dem Cover zu sein, bedeutet mir schon viel, aber auf dem Cover zu sein und auch noch meine eigene Musik ins Spiel einzubringen, das ist ein riesengroßer Erfolg für mich", freut sich Damian Lillard, NBA-Superstar und Cover-Athlet von NBA 2K21 auf den Plattformen der aktuellen Konsolengeneration. "Ich bin persönlich schon auf neue Künstler, Songs und Genres aufmerksam geworden, die ich zwar auch im Radio hätten hören können, jedoch über NBA 2K kennengelernt habe."

NBA 2K21 für die aktuelle Konsolengeneration wird am 4. September mit 52 Songs veröffentlicht, darunter zwei Stücke von Dame D.O.L.L.A., die exklusiv im Spiel vorgestellt werden. Die Fans können sich den Soundtrack schon heute auf Spotify holen. Weitere Songs werden zu NBA 2K21 für die nächste Konsolengeneration hinzugefügt, sodass das Spiel bei Veröffentlichung insgesamt 202 Tracks enthalten wird. Auch nach der Veröffentlichung wird der Soundtrack der Next-Gen-Version laufend um neue Songs aus den Genres Hip-Hop, R&B, Electronic, Pop und Rock erweitert.

"Musik war schon immer ein wichtiger Bestandteil von NBA 2K und wir setzen uns jedes Jahr das Ziel, die Spielerfahrung für unsere Fans zu erweitern", erklärt Alfie Brody, Vice President of Global Marketing bei NBA 2K. "Dieses Jahr erreicht der Soundtrack komplett neue Höhen mit einer von der Technologie der nächsten Generation angetriebenen Tracklist, Damian Lillard als Cover-Athleten, der uns bisher unveröffentlichte Stücke zur Verfügung stellt, alles unter dem NBA 2K21-Motto – Everything is Game."

Diese Künstler werden in NBA 2K21 zu hören sein © 2K

Das von Visual Concepts entwickelte NBA 2K21 hat für PlayStation4, Xbox One, Nintendo Switch, PC und Google Stadia eine Freigabe für alle Altersstufen erhalten.