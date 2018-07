In den Playoffs stehen insgesamt 1,7 Millionen US-Dollar auf dem Spiel. Dabei streitet sich mit dem Londoner Team Spitfire auch ein europäischer Kandidat im Vierer-Teilnehmerfeld.

Alle vier Mannschaften wollen in das große Finale im New Yorker Barclays Center. Dabei starten die Halbfinals in der kommenden Nacht zum Donnerstag.

Best-of-Three über zwei Tage

Ab 2:00 Uhr deutscher Zeit trifft Philadelphia auf New York, während zwei Stunden später LA gegen London ran muss. Gespielt wird im Best-of-Three, welches über zwei Tage verteilt ist. Das Rückspiel zwischen LA Valiant und Philadelphia Fusion findet am Samstag (21. Juli) um 1:00 Uhr statt, das eventuelle Entscheidungsspiel wird zwei Stunden später ausgetragen.

Die Rückserie des britisch-amerikanischen Duells ist einen Tag später am 22. Juli zu den gleichen Zeiten. Übertragen werden die Matches über den Twitch-Stream der Overwatch League.

Während LA und Philly für das Halbfinale durch ihre Saisonleistung gesetzt waren, mussten London und New York die Playoff-Viertelfinals überstehen. Dort schlug Spitfire mit den Gladiators das andere Team aus LA, während sich Philadelphia gegen Boston Uprising durchsetzte.

Der Sieger des Gesamtturnieres erhält beim Bedüt der Liga eine Millionen US-Dollar Prämie. Die Arena ist zum Finale ausverkauft und die Tickets waren zwischenzeitlich gefragter als Karten für Konzerte von Bruno Mars oder für den WWE Summerslam.

Spielplan Overwatch League-Halbfinals

19. Juli

Philadelphia Fusion - New York Excelsior - 2:00 Uhr

London Spirit - Los Angeles Valiant - 4:00 Uhr

21. Juli

London Spitfire - Los Angeles Valiant - 1:00 Uhr

London Spitfire - Los Angeles Valiant - 3:00 Uhr (falls notwendig)

22. Juli

Philadelphia Fusion - New York Excelsior - 1:00 Uhr

Philadelphia Fusion - New York Excelsior - 3:00 Uhr (falls notwendig)

-----

