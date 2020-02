vergrößernverkleinern Overwatch League: Korea-Spiele erneut wegen Coronavirus abgesagt © Blizzard

In der Overwatch League 2020 gibt es erstmals Heimspiele, in denen die Teams in verschiedene Städte reisen und so direkt vor den Fans spielen. Diese stehen jedoch unter keinem guten Stern.