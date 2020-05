Bereits im Laufe der vergangenen Woche nannte Ubisoft die Pläne der neuen R6S-Ligen in den USA und Kanada. Nach und nach wurden auch die Teams enthüllt, die im europäischen Wettbewerb aktiv werden. In Europa ist alles vertreten, was Rang und Namen hat sowie zwei Organisationen, die sich über das Ausscheidungsturnier qualifizieren konnten. Die meisten Teams traten bereits in der vergangenen Pro League Season an.

Teilnehmer aus der Pro League XI

Rogue

Team Empire

Forze

Chaos Esports

G2 Esports

Natus Vincere

Team Vitality

BDS Esports

Challenger League XI

IZI Dream

Team Orgless

Wie genau die Liga strukturiert ist und wie der Wettbewerb generell aussehen wird, enthüllt Ubisoft am 20. Mai. Man darf jedoch davon ausgehen, dass es eine ähnliche Struktur wie in den USA und Kanada beziehungsweise der North American League geben wird: Eine Season, die das ganze Jahr über gespielt wird - März bis Februar - und einzelne Stage-Finals mit dem Six Invitational als großes Turnier am Ende der Saison.

Für die Weltmeisterschaft qualifizieren sich die Teams anhand eines Scores, für den sie anhand eines guten Abschneidens innerhalb der Liga und Stage-Finales Punkte erhalten.

Im Six Invitational 2020 konnte Spacestation Gaming für sich entscheiden und Ninjas in Pyjamas nach einer außerordentlichen Aufholjagd mit 3:2 gewonnen Maps schlagen.