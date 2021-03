Von Fatih Öztürk

Nach sechs Jahren Existenz geht die Erfolgsgeschichte von Rainbow Six Siege weiter. Das Game

erhielt kürzlich auf allen Plattformen einen neuen Patch und knackte damit den bisherigen

Spielerrekord bei Steam. Der Höchststand lag zuletzt bei knapp unter 200.000 zeitgleichen Spielern,

der neue übertrifft diese magische Zahl nun.

Rainbow Six weiter auf Erfolgskurs

Für gewöhnlich liegen die Spielerzahlen von Siege zwischen 60.000 und 75.000, was die neue

Bestmarke besonders unterstreicht. Nicht ganz unschuldig daran dürfte das Schnupperwochenende

sein, an dem das sonst käufliche zu erwerbende Rainbow Six Siege kostenlos spielbar war. Doch auch

der Start der Pro League hat das Interesse von Fans angeheizt und wohl zum Spielen inspiriert.

Der Grund für die anhaltende Popularität von Rainbow Six liegt in den kontinuierlich bereitgestellten

Updates von Publisher Ubisoft, die etwa vierteljährlich wichtige Verbesserungen bringen. Außerdem

begann mit dem letzten Patch "Crimson Heist" das neue Spieljahr, welches größere Umwälzungen im

kompetitiven Shooter verspricht. Den Anfang machte der argentinische Operator Flores, die neue

Spezialpistole Gonne-6 und ein lang ersehnter Streamer-Modus.

Bei Twitch schwanken die Zuschauerzahlen hingegen stark. Im Gegensatz zu Titeln wie CS:GO oder

League of Legends hängt die Performance des Spiels stark von Ubisofts eSports-Events ab, etwa

Major-Turnieren oder der oben genannten Pro League, die auf 4 Regionen aufgeteilt und weltweit

abgehalten wird. Seit kurzem hilft man hier mit Twitch Drops nach, um erhöhtes Zuschauerinteresse

für die Livestreams zu generieren. Ex-Profi Pengu wünscht sich zusätzlich Co-Streams, welche etwa

Valorants Reichweite erfolgreich verdoppeln. "Die Veranstalter der Pro League lassen sich hier etwas

entgehen", schreibt Streamer "Macie Jay" bei Twitter.

