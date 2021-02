Von Fatih Öztürk

Ehe sie ihr Counter-Strike-Team aufbauten, kannte man OG ausschließlich von ihren

Errungenschaften in Dota2. Bekanntermaßen sind sie die bisher einzige eSports-Organisation,

welche Valve’s The International zwei Mal in Folge gewinnen konnte.

Nun will man Erfolge auch in Valorant feiern und baut ein junges Team rund um ein bekanntes

Gesicht aus Overwatch auf. Es handelt sich dabei um Dylan "aKm" Bignet, der von Dallas Fuel aus der OWL geholt wurde und fortan der Leader des ehemaligen Monkey Business Squads ist. Mit einem Tweet und den Worten "Affen. Gemeinsam. Stark" lüftete man das Geheimnis, dass man sich die stark aufspielende Mannschaft aus der Valorant Champions Tour unter den Nagel gerissen hat.

OG zum Valorant-Eintritt: "Neuer Meilenstein"

„Wenn sich die Möglichkeit auftut, ein solches Roster unter Vertrag zu nehmen und eine feste

Überzeugung aufkeimt, muss man es einfach tun“, kommentieren Ceb und N0tail die Entwicklung.

Neben aKm besteht das Team nun aus Kevin "TviQ" Lindström, Benjamin "uNKOE" Chevasson, Dragan "elllement" Milanović, Théo "OniBy" Tarlier und dem Coach Julien "daemoN" Ducros.

Auf ihrer Webseite bezeichnet die Orga ihren Eintritt in eine neue Szene als „riesigen Meilenstein“.

OG habe sich aufgrund identischer Werte für die Spieler von Monkey Business entschieden, heißt es

seitens der Leitung. Nicht nur, weil man sich die Spieler gegen den späteren Fnatic Roster bewiesen

hatten, sondern auch Vitality und Guild während der Valorant Champions Tour schlugen. „Das ist erst

der Anfang“, geben sich die Gründer von OG siegessicher.

Das erste Spiel unter neuer Flagge wird das Roster am 20. Februar bestreiten, wenn es

in der nächsten Challenger Stage um den Einzug ins erste Master Event der Valorant Champions Tour

geht.

