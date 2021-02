Die Organisation heißt Ryan "ryann" Welsh und Noah "rara" Giesbrecht offiziell in ihren Reihen willkommen. Die beiden Profis werden zusammen mit Rory "dephh" Jackson, Harrison "psalm" Chang und Bryan"MAKKA" Drouillard für Dignitas antreten. Wie seine Kollegen MAKKA und dephh war ryann früher als Profi in Counter-Strike: Global Offensive unterwegs. Er spielte bis Dezember 2020 für Triumph und soll zukünftig in erster Linie für die Smokes zuständig sein. Er wird also in erster Linie mit Omen und Brimstone unterwegs sein. Rara hatte große Erfolge mit Reyna, spielt aber auch gerne andere Duelisten wie Jett und Phoenix.

Erste Erfolge in der Probephase

Im letzten Event, an dem das Team teilnahm, konnte der Kader beim VCT NA Challengers Two Open Qualifier immerhin in die Top16 kommen. Sie unterlagen in zwei Maps gegen TSM. Eine letzte Chance auf das NA Masters-Event gibt es noch, für diese müssen sie sich aber durch ein weiteres offenes Qualifikationsturnier kämpfen. Seit Dignitas im August 2020 in Valorant einstieg, war der größte Erfolg ein vierter Platz beim Pop Flash Event und der Finaleinzug bei Knights before Christmas. Nach vielen Änderungen sollen die beiden Neuzugänge jetzt die nötige Stabilität in das Team bringen, nach der die Organisation sich schon länger sehnt.

Neben den Herren spielt das Dignitas First-Person-Shooter Frauenteam sowohl Valorant als auch in CS:GO. Die Möglichkeit Team-intern Übungs-Matches zu spielen ist also gegeben. Jetzt fehlen nur noch die großen Erfolge.

Weite Top-News zu Valorant: