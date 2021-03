Von Fatih Öztürk

Teabagging gehörte schon immer zum Alltag in Shootern und wird bis heute zur Verhöhnung des

Gegners in Killcams genutzt. Auch Profis nutzen diese Geste, um Gegner aus der Reserve zu locken

und psychologisch Krieg mit ihnen zu führen. So auch beim "Valorant Champions Tour"-Spiel zwischen

G2 Esports und DfuseTeam.

Da es hier ebenfalls zu Szenen mit Teabagging und Messerkills kam, fühlte sich die

Turnieradministration verpflichtet, einzuschreiten. In einem von G2’s Patryk "Patitek" Fabrowski geposteten Screenshot

wurde er demnach aufgefordert, unsportliches Verhalten einzustellen.

"Hey, noch eine zusätzliche Info: Bitte teabagge nicht und schieße nicht auf tote Gegner während des

Matches – dieses Verhalten ist während einer Übertragung unerwünscht."

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Unklar bleibt, ob diese Anweisung von Riot kam, oder nicht. Dennoch dauerte es nicht lange, bis sich

G2-Teammanager Carlos "ocelote" Rodriguez persönlich einschaltete, um den Spielern seinen

Standpunkt klarzumachen.

G2-Manager ocelote: "Teabaggt so viel ihr möchtet"

In einer Reihe von Tweets machte er sich über die Bitte der Turnierleitung

lustig und ermunterte sein Valorant-Team, diese bewusst zu ignorieren.

"Moment, ich hoffe das ist nicht ernst gemeint. Wenn ich heute kein Teabagging zu sehen

bekomme, drehe ich durch," schrieb er als Antwort auf Patiteks Screenshot. Danach ging er weiter

und forderte seine Mannschaft auf, Gegner zu teabaggen und auf tote Gegner zu schießen, "so sehr

ihr möchtet".

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Die Tweets sind eine überspitzte Kritik an einer Regel, die seiner Meinung nach nicht in die Szene

passt - zumindest bei Twitter erhielt er regen Zuspruch, bei reddit auch Kritik. "Dumme Regeln haben

hier keinen Platz. Nehmt diesen Messerkill und diesen Teabag. Wollt ihr Europa so langweilig

machen, wie es vor der Existenz von G2 war? Sicher nicht!"

Am Ende des Tages verlor G2 das BO3 gegen Dfuse, weswegen ihnen die nächste Phase der Valorant

Champions Tour verwehrt bleibt.

Weitere News zu Valorant