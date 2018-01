Aufgrund von vorübergehenden Herzrhythmusstörungen in Zusammenhang mit einer verschleppten Grippe wird Cheftrainer Jeff Strasser bei Zweitligist 1. FC Kaiserslautern bis zum Saisonende ausfallen.

Am Donnerstag wird deshalb ein neuer Cheftrainer die Arbeit aufnehmen. Nach SPORT1-Informationen wird das Michael Frontzeck sein.

Der 53-Jährige, der zuletzt in der Saison 2014/2015 für die restlichen fünf Spieltage Interimstrainer bei Hannover 96 war, kommt auf ausdrücklichen Wunsch von FCK-Coach Jeff Strasser. Der Luxemburger informierte den Verein, dass er vorerst nicht mehr auf die Trainerbank zurückkehren wird.

Frontzeck und Strasser kennen sich aus der gemeinsamen Zeit bei Borussia Mönchengladbach in der Saison 2002/2003. Frontzeck arbeitete damals als Co-Trainer bei den Fohlen, Strasser war zu der Zeit Spieler beim VfL.

Video

Strasser leidet aktuell an Herzproblemen und es ist aktuell mehr als fraglich, ob der Luxemburger den Job des Trainers nochmal ausüben kann. Vom Verein erhält der 43-Jährige die volle Unterstützung, heißt es aus dessen Umfeld.

Nach massiven Herz- und Kreislaufproblemen in der Halbzeitpause des Zweitligaspiels zwischen Darmstadt 98 und dem FCK am vergangenen Mittwoch war Strasser in die Klinik eigeliefert worden.

Strasser befindet sich zwar auf dem Weg der Besserung. Ob der Luxemburger aber zukünftig wieder als Trainer arbeiten kann, ist momentan noch offen, heißt es aus seinem Umfeld.

U23-Coach Hans-Werner Moser sprang vor der Partie am vergangenen Samstag zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf (1:3) als Interimscoach ein. Alexander Bugera saß wie gewohnt als Co-Trainer auf der Bank der Roten Teufel.