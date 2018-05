Der MSV Duisburg hat die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga in der oberen Tabellenhälfte beendet. Die Mannschaft von Trainer Ilja Gruew gewann am letzten Spieltag mit 2:0 (1:0) gegen den FC St. Pauli. Das Ergebnis hatte allerdings keine großen Auswirkungen mehr - die Gäste hatten den Klassenerhalt bereits vor Wochenfrist perfekt gemacht. (Tabelle der 2. Bundesliga)

Moritz Stoppelkamp (45.+2.) erzielte vor 25.324 Zuschauern die Führung nach einem Eckball per Kopf. In der Nachspielzeit traf Christian Gartner (90.+5.). Ansonsten hatten Torraumszenen im Spiel Seltenheitswert. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Sportlich bedeutungsloses Spiel

Die sportlich bedeutungslose Partie hatte von Beginn an Testspiel-Charakter. Beide Seiten waren zwar bemüht, konnten aber kaum spielerische Akzente setzen. Es passte zur Begegnung, dass der Führungstreffer für den MSV nach einer Standardsituation fiel.

Auch nach dem Seitenwechsel taten die Kontrahenten einander kaum weh, auf harte Zweikämpfe wurde gänzlich verzichtet. Duisburg verwaltete die Führung und stieß auf wenig Gegenwehr.