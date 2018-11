2. Bundesliga: Duisburg, Kiel, Paderborn LIVE im TV, Stream, Ticker

Lediglich ein Tor trennt den MSV Duisburg als 17. der Tabelle vom punktgleichen SV Sandhausen auf Platz 16.

Am Freitag tritt das Team von Trainer Torsten Lieberknecht in Sandhausen zum Kellerduell an (2. Bundesliga: SV Sandhausen - MSV Duisburg ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

"Es wird ein Mentalitätsspiel", kündigte der MSV-Coach an. "Sie sind ein unmittelbarer Tabellennachbar. Dementsprechend war es für uns wichtig, in dieser Woche auch den Fokus wieder schnell auf das Spiel zu bekommen."

Der SV Sandhausen hingegen möchte erstmals in dieser Saison nicht auf einem Abstiegs- oder Relegationsplatz stehen. Um dieses Ziel zu erreichen, will Sandhausen unbedingt das Kellerduell gegen den Vorletzten MSV Duisburg am Freitag gewinnen. "Das ist eine große Motivation und würde meine Arbeit erleichtern", sagte Trainer Uwe Koschinat am Mittwoch.

Am vergangenen Wochenende feierte Duisburg einen 2:0-Heimsieg gegen den SC Paderborn, während sich Sandhausen bei Dynamo Dresden mit 1:3 geschlagen geben musste.

Duell der Tabellennachbarn in Paderborn

Zum Auftakt des 13. Spieltags in der 2. Bundesliga empfängt außerdem der SC Paderborn Holstein Kiel (2. Bundesliga: SC Paderborn 07 - Holstein Kiel ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Im Duell der Tabellennachbarn - Paderborn liegt auf Platz 10, Kiel puntkegleich einen Platz dahinter - wollen beide Teams unbedingt gewinnen und ans obere Mittelfeld anklopfen. (SERVICE: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Am vorherigen Spieltag kassierte Paderborn die dritte Saisonniederlage gegen den MSV Duisburg. Kiel kam zuletzt gegen den FC Ingolstadt 04 zu einem 2:2-Unentschieden.

So können Sie die 2. Bundesliga LIVE verfolgen:

TV: Sky

Livestream: SkyGo

Liveticker: SPORT1