2. Bundesliga heute: Braunschweig - HSV LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 27.04.24, steht um 13:00 Uhr das 2. Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem Hamburger SV an. Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: Der HSV hat in den letzten sechs Pflichtspielen gegen Eintracht Braunschweig immer gewonnen. Es handelt sich dabei um die längste Siegesserie der Rothosen im Profifußball gegen den BTSV.

Auch in der 2. Liga hat der HSV eine Siegquote von 100% gegen Eintracht Braunschweig – gegen keinen anderen Verein trat der HSV so oft an, ohne dabei einen Punkt abzugeben. Der BTSV hingegen konnte gegen keinen anderen Klub in der 2. Liga so oft antreten, ohne zu punkten.

Die Spieler im Fokus

Die Spieler von Eintracht Braunschweig, Hasan Kuruçay und Rayan Philippe, haben in der Rückrunde dieser Saison jeweils sechs direkte Torbeteiligungen verbucht. Beide sammelten beim jüngsten 3:0 in Osnabrück zusammen drei direkte Torbeteiligungen. Eintracht Braunschweig hat in der Rückrunde bereits 20 Punkte geholt – das sind bereits sechs Punkte mehr als in der gesamten Hinrunde. Nur in den Saisons 2012/13 und 2016/17 waren es beim BTSV mehr Punkte aus 13 Rückrunden-Spieltagen einer Saison in der 2. Liga.

Die Defensive und Offensive im Vergleich

Eintracht Braunschweig stellt mit nur zehn Gegentoren die beste Defensive dieser Zweitliga-Rückrunde – zum gleichen Zeitpunkt in der Hinrunde waren es nach 13 Partien mehr als doppelt so viele Gegentore. Der Hamburger SV hat in der Rückrunde hingegen bereits doppelt so viele Gegentore wie der BTSV kassiert. In Sachen Offensive hat der HSV in dieser Zweitliga-Saison bereits 19 Aluminiumtreffer verzeichnet, das ist Ligahöchstwert.

Eintracht Braunschweig scheiterte hingegen erst dreimal am Aluminium, das ist Ligatiefstwert. Unter Steffen Baumgart gewann der Hamburger SV in drei Versuchen noch kein Zweitliga-Auswärtsspiel, kein anderer HSV-Trainer musste zu Beginn seiner Amtszeit im Unterhaus so lange auf den ersten Auswärtssieg warten. Nur 2019/20 hatte der HSV in den ersten 15 Auswärtsspielen einer BL2-Saison weniger Punkte eingefahren als in dieser.

Wird Eintracht Braunschweig gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird EBS gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Braunschweig gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.