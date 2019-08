Der 1. FC Nürnberg kommt in der 2. Bundesliga auch weiterhin nicht richtig in Fahrt. (Service: Tabelle der 2. Bundesliga)

Gegen den SV Sandhausen kassierte der Absteiger beim 2:3 am 3. Spieltag bereits die zweite Niederlage und verpasste es damit zugleich, sich für eine starke Aufholjagd zu belohnen.

Philip Türpitz sorgte mit seinem Tor wenige Augenblicke vor dem Ende für den ersten Sieg des SVS in der laufenden Spielzeit.

Anzeige

Die Highlights der 2. Bundesliga, Freitag ab 22.30 Uhr in Sky Sport News HD - Die 2. Bundesliga im TV auf SPORT1

Sandhausen verspielt Zwei-Tore-Führung

Dabei sah es zunächst danach aus, als könnte die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat einen ungefährdeten Erfolg eintüten. (Service: Ergebnisse und Spielplan)

Mario Engels mit einem direkten Freistoß (25.) und Kevin Behrens (34.) hatten die Gastgeber im heimischen BWT-Stadion am Hardtwald in Führung gebracht, damit allerdings auch die Nürnberger geweckt, die bis kurz vor der Pause zu schlafen schienen. Sebastian Kerk (45.) und Asger Sorensen (70.) sorgten mit ihren Treffern dafür, dass die Franken zumindest wieder an einem Punktgewinn schnuppern durften.

Jetzt aktuelle Fanartikel der 2. Bundesliga bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Doch Türpitz machte die Träume der Nürnberger mit seinem Treffer zunichte. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)