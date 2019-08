Es war die Überraschungsmeldung aus der 2. Bundesliga in der vergangenen Woche! Erzgebirge Aue hat die Trennung von Trainer Daniel Meyer bekannt gegeben.

Meyer werde "vorerst beurlaubt", hieß es in der Mitteilung des Vereins. Die Gründe sind nach wie vor nicht bekannt. Die Aufgaben von Meyer übernimmt nun Co-Trainer Marc Hensel.

Aue trifft auf Stuttgart

Da dieser jedoch keine adäquate Fußballlehrer-Lizenz besitzt, wird es bei einem vorübergehenden Engagement bleiben.

Am Freitag wird dennoch der Fokus auf Hensel gerichtet sein. Aue muss am 4. Spieltag der Zweiten Liga gegen den VfB Stuttgart ran. (2. Bundesliga: Erzgebirge Aue - VfB Stuttgart am Freitag um 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Richtungsweisendes Spiel in Darmstadt

Wenn man zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison überhaupt davon sprechen kann, dann handelt es sich bei der Partie um ein Spitzenspiel.

Erzgebirge ist nach sechs Punkten aus drei Spielen Fünfter, der VfB reist als Tabellenzweiter mit bislang sieben Punkten auf dem Konto an.

In der zweiten Partie am Freitagabend stehen sich der SV Darmstadt 98 und Dynamo Dresden gegenüber. (2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 - Dynamo Dresden am Freitag um 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Beide Mannschaften erlebten einen Saisonstart mit Licht und Schatten. Während Dresden nach zwei Niederlagen mit einem 2:1-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim am vergangenen Spieltag die ersten Punkte ergatterte, stehen bei Darmstadt ein Unentschieden, ein Sieg und eine Niederlage und damit vier Punkte zu Buche.

Dem Verlierer dieser Partie droht das Abrutschen in die Abstiegszone.

