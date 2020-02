Ausgerechnet der Stadtrivale FC St. Pauli fügt dem Hamburger SV die erste Niederlage in der Rückrunde der 2. Bundesliga zu. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Im brisanten Stadtderby unterlag der HSV am 23. Spieltag im heimischen Volksparkstadion den abstiegsbedrohten Kiezkickern mit 0:2 und droht nun den den Anschluss an Tabellenführer Arminia Bielefeld zu verlieren. Die Ostwestfalen könnten am Sonntag mit einem Sieg über Hannover 96 den Vorsprung auf sechs Punkte ausbauen. Außerdem verdrängt der VfB Stuttgart die Hanseaten auf Platz drei. (Tabelle der 2. Bundesliga)

Veerman schockt den HSV

Nach einer dominanten Anfangsphase der Rothosen folgt der Schock. In der 20. Minute traf Henk Veerman mit dem ersten gefährlichen Angriff der Gäste zur Führung, nur neun Minuten später erhöhte Matt Penney auf 2:0.

Das Team von Trainer Dieter Hecking fand danach nicht mehr in die Partie und hatte in der zweiten Halbzeit auch noch Glück, dass ein weiteres Tor der St. Paulianer durch Rico Benatelli wegen einer angeblichen Abseitsstellung nicht anerkannt wurde. Nach Ansicht der Videobilder entschied der Schiedsrichter, dass Ryo Miyaichi Hamburgs Torwart behindert hatte.

Aber auch dem HSV wurde der vermeintliche Anschlusstreffer von Lukas Hinterseer wegen vorangegangenen Handspiels abgepfiffen.