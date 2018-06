Der frühere Nationaltorhüter Oliver Kahn hat sich erneut kritisch über die beiden folgenschweren Patzer von Loris Karius im Champions-League-Finale gegen Real Madrid (1:3) geäußert und dem Keeper in Diensten des FC Liverpool einen Ratschlag mit auf den weiteren Karriereweg gegeben.

"Er kennt solche Situationen noch nicht. Ein Spieler mit größerer Erfahrung kann das möglicherweise schneller verarbeiten und den Blick wieder nach vorn richten. Bei einem noch jungen Sportler gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er wächst an der Situation, was viel mentale Arbeit erfordert", erklärte Kahn dem Spiegel.

"So ein Abend kann eine Karriere zerstören", hatte der langjährige Bayern-Torhüter bereits unmittelbar nach dem Endspiel von Kiew geäußert, bei dem sich Karius zunächst Karim Benzema einen Abwurf vor die Füße geworfen und danach einen Distanzschuss von Gareth Bale ins eigene Tor geboxt hatte.

Kahn: Bitte keine Phrasendrescherei

Den 24-Jährigen nun ausschließlich in Schutz zu nehmen, mag Kahn nicht: "Für Phrasendrescherei nach dem Motto 'Kopf hoch, das wird schon wieder' bin ich nicht zu haben. Weil es der Situation nicht gerecht wird, sondern sie banalisiert. Wie oft haben wir erlebt, dass Sportler nach so einem Fiasko nicht mehr ihr höchstes Niveau erreicht haben."

"Andererseits haben wir zum Beispiel Bastian Schweinsteiger gesehen, der im Champions-League-Finale 2012 gegen Chelsea den entscheidenden Elfmeter verschossen hat", fügte Kahn an. "Was wurde damals für eine Häme über ihn ausgeschüttet. Ein Jahr später wurde er Champions-League-Sieger und 2014 Weltmeister, weil er die richtigen Schlüsse gezogen hat. Ich wünsche Loris Karius, dass es ihm gelingt, ähnlich gestärkt aus diesem Erlebnis hervorzugehen."

Kahn erinnert an sein WM-Finale 2002

Sich wie Karius tränenreich bei den Fans zu entschuldigen und Emotionen zuzulassen, ist für Kahn durchaus geeignetes Mittel der Trauma-Verarbeitung. "Entscheidend ist immer die eigene Authentizität. Wenn ich wirklich das Bedürfnis in mir spüre, meine Gefühle zu zeigen, dann sollte ich das tun. In solchen Situationen reagiert jeder Spieler anders. 1999 (verlorenes Champions-League-Finale mit dem FC Bayern, Anm. d. Red.) konnte ich kaum Emotionen zeigen, ich hatte eher ein Gefühl der kompletten inneren Lähmung. 2002 war es schon besser. Da habe ich mich nach dem WM-Finale (Niederlage gegen Brasilien, Anm. d. Red.) eben ein paar Minuten an den Pfosten gesetzt."

Wenn ein Torwart "einen Fehler macht, ist das immer ein einsamer Moment. Auch jetzt bei Loris Karius, wie er nach dem Spiel völlig allein auf dem Platz lag. Das hat etwas sehr Symbolisches, es gibt in diesem Moment keinen Trost."