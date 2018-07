Diese Pleite machte Niko Kovac sauer!

Trotz einer 2:0-Führung gegen Manchester City verloren die Münchener am Samstagabend mit 2:3 und kassierten vor 29195 Zuschauern im Hard Rock Stadium in Miami auch die zweite Niederlage auf ihrer USA-Reise. Die Bilanz des Rekordmeisters im International-Champions-Cup ist nunmehr recht dürftig: Ein Sieg, zwei Pleiten.

„Das ärgert mich, denn ich will alles gewinnen. Bei dem ein oder anderen Spieler hat die Cleverness gefehlt”, sagte Niko Kovac anschließend kritisch. Fügte aber hinzu: „Das macht mich nicht nervös. Wir sind auf dem richtigen Weg aber müssen die Defensive noch aufpolieren. Dann klappt das.”

Was den Trainer vor allem störte, waren die unnötigen und hergeschenkten Gegentore, die er bereits beim 0:2 gegen Juventus kritisierte.

Aber der Reihe nach. Unmittelbar vor Anpfiff musste Renato Sanches verletzt passen. Kovac gab aber Entwarnung: „Renato hat sich warmgemacht. Dann bekam er eine Blockade im Lendenwirbelbereich. Das strahlte in den Oberschenkel runter. Wir wollten kein Risiko eingehen obwohl er spielen wollte.” Auch Javi Martinez (Quetschung rechte Kniekehle) und Juan Bernat (Problem am linken Fuß) wurden geschont.

Ribéry spielte im Zentrum

Für Sanches rückte Meritan Shabani in die Startelf. Was zudem überraschte: Franck Ribéry spielte nicht wie gewohnt auf der linken Außenbahn, sondern im halblinken, zentralen Mittelfeld.

„Das war nicht aus der Not geboren. Wir hatten die Überlegung schon. Ich habe mit Franck gesprochen, ob er sich das zutraut und ob er es spielen kann. Er sagte sofort, dass er es gut findet. Er hat es auch sehr gut gemacht”, erklärte Kovac.

Ein Kovac-Schachzug, der tatsächlich aufging, denn Ribéry avancierte bei den Bayern, zusammen mit Arjen Robben, zum besten Spieler auf dem Platz. Der 35-jährige Kapitän wirbelte, trickste und schlug Pässe wie in jungen Jahren.

So auch beim 2:0 der Bayern in der 23. Minute. Aus dem Halbfeld spielt Ribery einen Flugball direkt hinter die Viererkette der „Citizens” und in den Lauf von Robben. Der Holländer pflückt den Ball herunter, zieht nach links und lupft am starken Torwart Claudio Bravo vorbei ins lange Eck. Eine Kombination, die Kovac bereits seit Tagen einstudiert und auch im Abschlusstraining einüben ließ.

Robben lobt Kovac

„Das war ein richtig schönes Tor. Genau diese Pässe haben wir auch trainiert. Gut vom Trainer, dass wir das machen. Diese Bewegung ist bei uns drin”, sagte Robben.

Dem Traumtor des 34-Jährigen ging ein Kopfballtor von Eigengewächs Shabani voraus, der nach toller Flanke von Rafinha zum 1:0 traf (15.). Eine Führung wie aus dem Nichts, denn bis dato gab nur der englische Meister den Ton an, in deren Startelf sich lediglich zwei bekannte Namen verirrte: Aymeric Laporte und Neuzugang Riyad Mahrez, der in der 28. Minute verletzt runter musste (Knöchel). Leroy Sane kam gar nicht zum Einsatz.

In der Folge erspielten sich beide Teams in einem munteren Spiel, trotz hoher Luftfeuchtigkeit und über 25 Grad, etliche Chancen.

Darunter war auch eine weitere Ribery-Robben-Kombination, die Bravo erneut entschärfte (30.).

Während die Bayern-Bosse um Uli Hoeneß und Karl-Heinz-Rummenigge von ihren Sitzen aus bei der ersten Laola-Welle im Stadion mitmachten (42.), schienen die Bayern-Spieler gedanklich schon in der Halbzeit zu sein.

Ein unnötiger Ballverlust lässt den für Mahrez eingewechselten Bernardo Silva an den Ball kommen, der mit links ins lange Eck trifft (45.+1). Innenverteidiger David Alaba war da zu passiv. „Man darf in der 45. Minute nicht den Anschlusstreffer kassieren. Wir haben in der Rückwärtsbewegung zu viele, einfache Fehler gemacht. Das müssen wir verbessern”, sagte Kovac.

Gnabry gibt den Rechtsverteidiger

Die zweite Hälfte startete mit einer Überraschung, denn Serge Gnabry, eigentlich Flügelstürmer, spielte anstelle von Rafinha als Rechtsverteidiger – und überzeugte.

Kovac: „Das hat er auch schon in Hoffenheim gespielt. Mit seiner Schnelligkeit und seiner Agilität hat er das als Außenstürmer gut gemacht. Es ist eine Lösung für die Zukunft”, ließ Kovac aufhorchen.

Nach der Halbzeit konnte aber auch Gnabry nicht den Ausgleich verhindern. Einen Weitschuss lässt Torwart Sven Ulreich nach vorne abklatschen. Der in Hamburg geborene City-Stürmer Lukas Nmecha bedankt sich und schiebt zum Ausgleich ein (51.).

Wieder waren es die beiden Bayern-Oldies, die danach einen Angriff über rechts einleiteten. Die Robben-Hereingabe konnte Sandro Wagner in der Mitte aber nicht nutzen (56.).

Wenig später macht es Silva dafür erneut besser. Der Portugiese kommt unmittelbar vor Alaba erneut frei zum Schuss und trifft in die kurze Ecke zum 3:2 Siegtreffer (69.) – und ließ auch Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola jubeln, der nach Spielende die Bayern-Bosse in den Katakomben herzte.

Mit zwei Niederlagen im Gepäck landen die Bayern am Montag in München.

Schlusswort Robben, der sich darüber genauso ärgerte wie sein Trainer: „Das Fazit ist dennoch sehr, sehr positiv. Es war eine gute Woche und wir haben gut gearbeitet.”