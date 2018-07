Ab Montag kämpfen die Stars der Zukunft bei der UEFA U19-Europameisterschaft in Finnland um den Titel - und SPORT1 ist live dabei.

Die EM ist live auf SPORT1+ zu sehen, das Halbfinale und das Finale überträgt SPORT1 im Free-TV (Der Spielplan im Überblick).

Los geht es am Montag mit der Partie zwischen Norwegen und Portugal in der Gruppe A (ab 13.55 Uhr LIVE auf SPORT1+ und im LIVETICKER).

Am Abend duellieren sich Finnland und Italien (ab 18.55 Uhr LIVE auf SPORT1+ und im LIVETICKER).

Insgesamt acht Teams sind in Seinäjoki und Vaasa am Start. In der Gruppe B treffen die Türkei, die Ukraine, Frankreich und England aufeinander (Die Tabellen im Überblick).

Die beiden besten Teams der Gruppen erreichen das Halbfinale.

Das deutsche Team von Frank Kramer war in der Qualifikation dramatisch gescheitert, nachdem Norwegen gegen Schottland in der Schlussphase noch gepunktet hatte und dank des direkten Vergleichs vor Deutschland gelandet war.

Gruppe A: Norwegen, Portugal, Finnland, Italien

Gruppe B: Türkei, Ukraine, Frankreich, England