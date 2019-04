Christoph Metzelder, Vize-Weltmeister von 2002, steht nach SPORT1-Informationen entgegen anderslautenden Medienberichten weder als potenzieller Nachfolger von DFB-Präsident Reinhard Grindel noch als Sportdirektor bei Schalke 04 zur Verfügung.

Grindel steht in diesen Tagen wegen nicht offen gelegten Vergütungen in der Kritik. Ob er als DFB-Boss eine Zukunft hat, steht derzeit in Frage.

Die Bild hatte berichtet, dass Kritiker von Grindel in Metzelder einen geeigneten Kandidaten sehen würden. Allerdings habe auch sein Ex-Klub FC Schalke Interesse, Metzelder unterhalb des neuen Sportvorstands Jochen Schneider zu installieren.

Metzelder vielfach engagiert

Metzelder ist seit Juli 2013 Sky-Experte und seit Juli 2014 der 1. Vorsitzende des Oberligisten TuS Haltern. Seit Oktober 2016 ist der 38-Jährige zudem als Aufsichtsratsmitglied des Drittligisten Preußen Münster tätig, bei dem er seine Profikarriere begann.

2013 gründete Metzelder zusammen mit Raphael Brinkert die Agentur "Brinkert Metzelder" in Düsseldorf. Zuvor waren beide aus der Geschäftsführung der Agentur Jung von Matt/Sports ausgestiegen.