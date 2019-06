Die Begeisterung für das weltweite größte Fußball-Turnier für U10-Nachwuchsmannschaften ist riesengroß.

Bereits zum fünften Mal steigt das von Gerald Berger ins Leben gerufene Turnier am kommenden Freitag vom 14. bis 16. Juni im Süden Wiens.

"Die Haupttribüne wird mit 6000 Zuschauern voll sein", schwärmt Berger. Dabei wird am Wochenende zeitgleich in Schwechat, Traiskirchen, Wienerwald und in Brunn, wo Sonntag das Finale steigt, gespielt - seit der Premiere hat sich die Anzahl der Teams auf 128 verdreifacht. "Der Bewerb hat über die Jahre einen so guten Ruf bekommen, dass sich sogar die Top-Klubs diese Tage im Kalender eintragen."

Internationale Größen wie Liverpool (Sieger 2018), Atlético und Juventus Turin sind Stammgäste.

In China schauen 40.000 Fans bei Qualifikation zu

Insgesamt nahmen über 1.000 Vereine an den 40 Qualifikationsturnieren weltweit teil. Die Mannschaften nehmen teilweise weite Anreisen in Kauf, so kommt zum Beispiel erstmals auch ein Team aus China zum Turnier.

Die Begeisterung im Reich der Mitte war unbeschreiblich. Knapp 40.000 Fans im Stadion im chinesischen Guangzhou und 4,2 Millionen vor den Fernsehschirmen fieberten mit den Stars von morgen mit. Letztlich konnte sich ein Team die Champions Trophy qualifizieren.

Auch aus Deutschland sind zahlreiche Mannschaften am Start, darunter das Team von Eintracht Frankfurt.