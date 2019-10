Der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann hat mit sonderbar positiven Aussagen über den WM-2022-Gastgeber Katar für Erstaunen gesorgt.

Er erwarte eine "WM der Extraklasse", sagte er am Rande des Legendenspiels in Fürth gegen Italien. "Ich kann es wirklich kaum erwarten, das wird ein wundervolles Erlebnis."

Er sei der Überzeugung, dass es sich "die gesamte Region dort nicht nehmen lassen will, der Welt zu zeigen, was sie drauf hat", sagte der 55-Jährige. Die am vergangenen Sonntag zu Ende gegangene Leichtathletik-WM in Doha hatte zu heftiger internationaler Kritik unter anderem aufgrund der Strapazen für die Athleten durch die große Hitze und das mangelnde Zuschauerinteresse geführt.

Klinsmann: "Vielleicht beste WM aller Zeiten"

Klinsmanns Aussagen erinnerten an die Ausführungen von Sebastian Coe, Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF, am vergangenen Samstag in Doha in der ARD: "Wir sehen hier, dass Katar ein tolles Land für die Leichtathletik ist. Wir bringen die Sportart dorthin, wo sie gut ankommen kann."

Klinsmann ergänzte nun: Man müsse dem Land die Chance geben, sich zu präsentieren: "Und wer weiß, vielleicht wird es die beste WM aller Zeiten."

Beim Bau der WM-Stadien in Katar hatte es immer wieder Vorwürfe über Menschenrechtsverletzungen bezüglich der Arbeiter auf den Baustellen gegeben. Amnesty International und der Internationale Gewerkschaftsbund hatten wiederholt die Bedingungen für die Arbeitskräfte im Emirat am Persischen Golf kritisiert.

Zorc hadert mit WM-Austragung

Aufgrund der hohen Temperaturen findet die WM 2022 im Winter unmittelbar vor Weihnachten statt.

Auch Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hatte vergangenen Freitag mit der Entscheidung, die WM in Katar stattfinden zu lassen, gehadert.

"Ich sehe auch das leere Stadion, auch bei Topdisziplinen, die sonst immer gut besucht ist", betonte der Ex-Nationalspieler bezüglich der Leichtathletik-WM und führte weiter aus: "Weshalb die Fußball-WM da überhaupt stattfindet, da können wir alle nur spekulieren. Die WM da überhaupt hinzugeben, war eine irre Entscheidung, eine absolut falsche Entscheidung. Offensichtlich haben sportliche Gründe bei dieser Entscheidung keine ganz große Rolle gespielt."