DAZN-Moderatorin Laura Wontorra verpasst beide Real-Tore bei Bayern-Aus!

Laura Wontorra hat beim turbulenten Halbfinal-Aus des FC Bayern bei Real Madrid die beiden entscheidenden Tore verpasst. Die TV-Moderatorin befand sich in den Katakomben des Estadio Santiago Bernabéu, als die Königlichen die Partie kurz vor Ende doch noch in einen 2:1-Sieg verwandelten.

„Ich muss ehrlich sagen, ich war gerade auf dem Weg nach unten in die Katakomben, als beide Tore gefallen sind“, sagte Wontorra beim übertragenden Sender DAZN.

Die Bayern waren in der 68. Minute in Führung gegangen, doch ein Doppelschlag von Real-Joker Joselu ließ die Königlichen spät jubeln. Der Spanier traf in der 88. und 91. Minute - als Wontorra noch unterwegs war.