Ancelotti kontert Bayern-Wut: "Kimmich hat sich hingeworfen"

Die Niederlage des FC Bayern München in Madrid bot viele Höhepunkte, doch der größte Aufreger ereignete sich kurz vor dem Ende. In der 13. Minute der Nachspielzeit erzielte Matthijs de Ligt das vermeintliche 2:2, doch der Niederländer und die Bayern durften den Treffer nicht feiern. Stattdessen kam es zu Empörung und Protesten.

Ancelotti: „Kimmich hat sich hingeworfen“

Real-Trainer Carlo Ancelotti konnte den Unmut der Bayern nicht ganz nachvollziehen. In der Pressekonferenz nach dem Spiel äußerte sich der Italiener zu der vermeintlichen Abseitssituation: „Bayern beschwert sich über das Abseits? Ok, also beschweren wir uns über das annullierte Tor von Nacho... weil sich Kimmich hingeworfen hat.“