vergrößernverkleinern In NRW fliesen die ersten Gelder an die Sportvereine (Symbolbild) © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

In Nordrhein-Westfalen fließt bereits Geld an die in Not geratenen Sportvereine. Es gibt eine Vielzahl von Hilfsgesuchen, aber es stehen noch weitere Gelder bereit.