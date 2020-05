Was war das für eine Aktion von Achim Meyer!

Der Vater des jetzt bei Crystal Palace unter Vertrag stehenden Schalker Eigengewächses Max Meyer postete in den Sozialen Netzwerken ein Video von sich. In diesem machte er sich während der Fahrt in einem offenen Luxuswagen über den langjährigen Ex-Klub seines Sohnes lustig.

"Besser geht nicht, Männer. Durch die verbotene Stadt. Gelsenkirchen. Ab zum Steuerberater. Schön mit de bezahlte Lambo vom Pleiteklub. Herrlich", kommentierte Achim Meyer.

Sein 24 Jahre alter Sohn mag sich bei der Ansicht des Videos kräftig die Haare gerauft haben. Er distanzierte sich später auf Instagram entschieden davon.

"Ich bin gerade auf ein Video meines Vater aufmerksam gemacht worden. Ich bin zutiefst schockiert über dieses Video. Das passt nicht in diese Zeit, das passt nicht in diese Welt, das passt in gar keine Zeit. Ich habe Schalke 04 sehr, sehr viel zu verdanken und distanziere mich entschieden von der Art und dem Inhalt des Videos", schrieb Max Meyer.