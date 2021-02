Geduld ist gefragt!

Denn Thomas Müller wird dem FC Bayern noch einige Tage fehlen. Nach seiner Corona-Erkrankung während der Klub-WM befindet sich der 31-Jährige seit dem 12. Januar in Heim-Quarantäne.

Die Auftritte seiner Münchner gegen Bielefeld (3:3) und in Frankfurt (1:2) hat der Routinier seitdem verpasst. Ausfallen wird Müller auch in der Champions League, im Achtelfinal-Hinspiel gegen Lazio Rom (Champions League: Lazio Rom - FC Bayern, Di., ab 21 Uhr im LIVETICKER). Das kommende Bundesliga-Heimspiel gegen Köln am Samstag kommt für ihn auch noch zu früh.

Müller: Comeback zum Kracher gegen den BVB?

Nach SPORT1-Informationen hofft man vereinsintern, dass Müller für den 24. Spieltag einsatzbereit ist. Dann treffen die Bayern in der Allianz Arena auf Borussia Dortmund. Müllers starke Bilanz gegen den BVB: 31 Spiele, 20 Siege und drei Remis bei acht Niederlagen. Dabei schoss er elf Tore und lieferte acht Assists.

Klar ist: Die Bayern nehmen die Corona-Erkrankungen ihrer Spieler (zuletzt Javi Martínez und Leon Goretzka) sehr ernst und haben die Spieler daher langsam ins Mannschaftstraining und an ihre maximale Belastungsgrenze zurückgeführt.

Deshalb wurde Goretzka in Frankfurt in den ersten 45 Minuten noch geschont. Auch bei Müller soll Vorsicht an oberster Stelle stehen, damit er gegen Dortmund wieder wirbeln kann.