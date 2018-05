Erst der Pyro-Skandal, jetzt das Lizenz-Wirrwarr - und mittendrin ein verärgerter Millionär aus Russland: Der Aufstieg des KFC Uerdingen in die 3. Liga droht zur Farce zu werden.

Der Deutsche Fußball-Bund untersucht am Montag einen möglichen Formfehler im Zulassungsverfahren, der Uerdingen den größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte kosten könnte. Nutznießer wäre wohl Waldhof Mannheim - trotz der Ausschreitungen im Aufstiegsrückspiel.

"Wir sind geschockt", sagte KFC-Präsident Michail Ponomarew, nachdem der DFB am Mittwochabend mitgeteilt hatte, dass eine von Uerdingen geforderte Liquiditätsreserve "nach derzeitigem Stand möglicherweise erst nach Ablauf der Ausschlussfrist" eingegangen sein könnte.

Uerdingens Gönner droht mit Abschied

Sollte sich das bewahrheiten, hätte der Zulassungsbeschwerdeausschuss keine andere Wahl als den Traditionsklub zurück in die Regionalliga zu schicken. Ponomarew und sein Geld wären dann wohl weg.

"Wenn der DFB nach allem was passiert ist wirklich beschließt, uns für etwas, an dem wir keine Schuld tragen, die Lizenz nicht zu geben, dann sehe ich nicht, wie ich mein Engagement beim KFC Uerdingen aufrechterhalten kann", sagte der russische Investor.

Er versicherte aber: "Wir haben alle Punkte in vollem Umfang erfüllt, zu 100 Prozent transparent und korrekt gearbeitet und finanzielle Garantien in einer Höhe abgegeben, die in dieser Liga in Deutschland einmalig sind."

Das Geld sei sogar zweimal überwiesen worden. "Unsere Garantien sind tadellos und finanziell die stärksten in der 3. Liga. Wir haben alles erfüllt und uns an alle Fristen gehalten", sagte Ponomarew. Die "Qualität unserer Dienstleister" und "die Arbeitsweise der Banken" könne der Klub aber nicht kontrollieren. Die Frist war am Dienstag um 15.30 Uhr abgelaufen.

Team macht Ungewissheit zu schaffen

Ob eine möglicherweise nur um ein paar Minuten zu spät veranlasste Überweisung ein Entschuldigung sein könnte, ist fraglich. "Ein Ermessensspielraum würde aufgrund der gegebenen Drittbetroffenheit der anderen Bewerber, für die dieselben Fristen und Regeln galten, nicht bestehen", teilte der DFB mit.

KFC-Torwart Rene Vollath macht die Ungewissheit zu schaffen. "Es geht um Menschen, die einen gemeinsamen Traum gelebt haben und hart für die Erfüllung dieses Traums gearbeitet haben. Es geht nicht um große Millionenbeträge oder Luxussituationen, sondern um Existenzen und Zukunftsaussichten", schrieb er bei Facebook.

Offen blieb zunächst, ob Gegner Mannheim die "wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Anforderungen" für den möglichen Ersatz-Aufstieg am grünen Tisch erfüllt hätte - unabhängig von dem bitteren Beigeschmack.

"Wir haben den Aufstieg verdient"

Die Mannheimer Fans hatte nach dem verlorenen Hinspiel (0:1) im Rückspiel unter anderem mit dem massiven Zünden von Pyrotechnik einen Spielabbruch provoziert.

Die Begegnung wurde vom DFB-Sportgericht mit 2:0 für Uerdingen gewertet. Auf Waldhof kommt zudem noch eine empfindliche Strafe zu.

Entsprechend war das Unverständnis von Ponomarew: "Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins eine Relegation gewonnen, inklusive des chaotischen Spiels in Mannheim, bei dem wir, unsere Familien und Spieler angegriffen, beleidigt und bespuckt worden sind. Wir haben geschwiegen, uns professionell verhalten und uns den Aufstieg verdient."

