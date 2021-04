FCK verspielt Sieg in letzter Minute

vergrößernverkleinern Anil Gözütok flog gegen Zwickau vom Platz © Imago

Kaiserslautern ist in der 3. Liga gegen den FSV Zwickau auf Siegkurs, doch in Unterzahl kassieren die Pfälzer den späten Nackenschlag. Der Klub bleibt in Abstiegsgefahr.