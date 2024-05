Haching-Präsident über Bayern-Kooperation: "Gespräche im Gange"

Stadion-Kauf durch FC Bayern? „Schmarrn“

Spielpraxis für Bayern-Talente könnte sich lohnen

Aus Sicht des Rekordmeisters könnte eine engere Zusammenarbeit in der Nachwuchsförderung durchaus Sinn ergeben, schließlich spielt die eigene zweite Mannschaft aktuell nur in der Regionalliga Bayern. Haching spielte als Drittliga-Aufsteiger eine mehr als ordentliche Saison und hat schon seit mehreren Wochen den Klassenerhalt fix in der Tasche. Am vergangenen Wochenende gewann man 1:0 beim Halleschen FC.