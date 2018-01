Der VfB Stuttgart muss vorerst auf Holger Badstuber verzichten. Wie der Verein am Donnerstag via Twitter verkündete, fällt der Verteidiger "wegen einer Verletzung im Adduktorenbereich vorerst aus".

Wie lange Badstuber ausfällt, schrieb der Klub zunächst nicht. Wie die Stuttgarter Nachrichten berichten, wird er beim Heimspiel am Samstag gegen den FC Schalke (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) aber definitiv fehlen.

Für den 28-Jährigen ist es nicht die erste Verletzung in dieser Saison. Erst im Dezember verletzte er sich im Trainingslager in La Manga ebenfalls an den Adduktoren und fehlte dem Aufsteiger mehrere Wochen.

Grund zur Freude gibt es für die Stuttgarter aber dennoch. Nachdem sich Nationalstürmer Mario Gomez im Spiel gegen den FSV Mainz das Sprunggelenk gestaucht hatte, nahm er zwei Tage vor der Partie gegen Schalke wieder am Mannschaftstraining teil.