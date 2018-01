Anzeige

Mats Hummels vom FC Bayern München spricht über Bundesliga und Champions League Hummels zweifelt an CL-Titel

vergrößernverkleinern Mats Hummels spielt seit 2016 für den FC Bayern München, zuvor war er bei Borussia Dortmund © Getty Images

Mats Hummels zweifelt noch an einem Sieg des FC Bayern in der Champions League. Außerdem äußert er sich über den Stellenwert der Bundesliga in Europa.