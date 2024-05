FC Bayern München: Söder kritisiert Führungsetage

„Viele Köche verderben den Brei“, lautet ein Sprichwort, das wahrscheinlich jeder kennt. Und geht es nach Markus Söder, trifft es gerade auf die Führungsetage des FC Bayern München zu. Dies sei beispielsweise an den häufigen Kurswechseln zu erkennen, welche der deutsche Rekordmeister auf der Suche nach einem neuen Coach vollzieht.

An Hoeneß, der zuletzt viel kritisiert und als eine Art Bremser bei der Trainersuche angesehen wurde, liege das allerdings nicht. „Ich finde das Hoeneß-Bashing echt übertrieben. Ich glaube schon, dass er extrem wichtig ist, um dem FC Bayern ein Identitätsgefühl zu geben“, so Söder. „Mir ist das Hoeneß-Bashing zu viel einfach. Die Probleme liegen meiner Meinung nach woanders und nicht bei Uli Hoeneß. An der ganzen Entwicklung hat Uli Hoeneß keinen Anteil.“