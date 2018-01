Zwei Tage nach der Bekanntgabe seines Wechsels zum Fußball-Rekordmeister Bayern München ist Nationalspieler Leon Goretzka vor dem Heimspiel von Schalke 04 gegen Hannover 96 mit Pfiffen und viel Unmut empfangen worden.

"Weder Kohle noch Titel sind mehr wert als unser Verein! Wer das nicht schätzt, kann sich sofort verpissen!", hieß es auf einem Transparent, auf einem anderen prangte: "1000 Freunde im Stich gelassen für emotionslose Titel und oberflächliche Lackaffen."

Goretzka, der lange verletzt gefehlt hatte, stand am Sonntag überraschend in der Startelf der Königsblauen. Am Freitag hatte Schalke den Weggang des Confed-Cup-Siegers im Sommer nach München öffentlich gemacht.

Die Schalker Fans machten ihrem Ärger über Goretzkas Wechsel auf Transparenten im Stadion Luft © Getty Images

Goretzka versprach daraufhin, sich bis zum Saisonende "zu zerreißen". Schon beim Abschlusstraining am Samstag war der 22-Jährige von Fans beschimpft worden.

Aufsichtsratschef Clemens Tönnies heizte am Sonntagmorgen die Stimmung weiter an. Bei "Wontorra - der Fußball-Talk" am Sonntag bei Sky Sport News HD sagte der Unternehmer: "Wenn es für die Mannschaft besser ist, dann kann es auch sein, dass Leon Goretzka bis zum Ende der Saison auf der Tribüne sitzt."

Goretzka erhält bei den Bayern einen Vierjahresvertrag bis 2022, sein Kontrakt auf Schalke läuft im Sommer aus. Somit konnte er ablösefrei an die Isar wechseln.