Der erste Abstieg des Hamburger SV aus der Fußball-Bundesliga zeichnet sich immer mehr ab.

Am 23. Spieltag kassierte das nun zehn Partien sieglose Team von Trainer Bernd Hollerbach gegen Bayer Leverkusen eine 1:2 (0:1)-Niederlage und hat als Vorletzter schon sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Fans gehen auf die Barrikaden

Die spielerische Leistung der Hanseaten war über weite Strecken nicht bundesligareif. Unmittelbar nach dem Abpfiff brachten einige Fans ihrem Unmut zum Ausdruck. Einsatzkräfte der Polizei mussten vor der Nordkurve Stellung beziehen. (Die Bundesliga-Tabelle)

Vor dem Führungstor der Gäste leistete sich Verteidiger Douglas Santos einen Blackout und verlor im Strafraum den Ball an Bayers Shootingstar Leon Bailey, der HSV-Keeper Christian Mathenia gekonnt aussteigen ließ und zur Führung einschoss (40.).

Kurz nach dem Wechsel erhöhte Kai Havertz auf 2:0 für Leverkusen (50.). Der Anschlusstreffer von Andre Hahn (71.) brachte den Hausherren zwar wieder Hoffnung auf wenigstens einen Punkt, die allerdings unerfüllt blieb. Bayer rückte durch den Sieg vorübergehend auf Rang zwei vor. (Alle Daten zum Spiel im Datencenter)

Angesichts der schweren sportlichen Schieflage dürfte die mit Spannung erwartete Mitgliederversammlung des HSV e.V. am Sonntag mit dem Duell zwischen HSV-Präsident Jens Meier und Herausforderer Bernd Hoffmann ziemlich ungemütlich werden.

Todt sieht "große Verunsicherung"

Die Bilanz ist verheerend. Manager Jens Todt machte nach dem Spiel große Verunsicherung" bei der Mannschaft aus.

Schon vor Anpfiff war die Stimmung gereizt. Fans rollten ein Banner aus mit der Aufschrift "Bevor die Uhr ausgeht, jagen wir euch durch die Stadt."

Eine Anspielung auf die Stadionuhr, die seit Bestehen der Bundesliga vorwärts läuft. Der HSV ist als Gründungsmitglied seit jeher dabei und noch nie abgestiegen.

Trainer Bernd Hollerbach versuchte später zu beschwichtigen: "Es bringt nichts, uns gegenseitig zu zerfleischen. Wir müssen weiter zusammenstehen."

HSV versucht's rsutikal

Der HSV war weit von spielerischen Mitteln entfernt, setzte stattdessen von Beginn an in der Abwehr auf rustikale Mittel. Die Härte bekam Wendell früh zu spüren. Nach einem Foul von Mergim Mavraj musste der Brasilianer bereits in der 15. Spielminute ausgewechselt werden.

Später konnte sich Sead Salihovic bedanken, für eine rüde Grätsche gegen Kevin Volland keinen Platzverweis zu kassieren. Bayer war das deutlich spielstärkere Team, kam aber erst in der 26. Minute bei einem Kopfball von Charles Aranguiz an den Außenpfosten zur ersten gefährlichen Chance.

Einen missglückten Abschluss von Arp werteten die Fans noch als kleinen Mutmacher (32.). Doch danach brachen die Gastgeber phasenweise ein.

Nach dem Seitenwechsel stellte Hollerbach in der Defensive von Dreier- auf Viererkette um und brachte mit dem früheren Nationalspieler Hahn eine weitere Offensivkraft und später auch Bobby Wood für Arp (54.). Zunächst aber fehlte weiter ein Rezept, um die viel gefestigteren Leverkusener auszuspielen.

Doch nach Hahns Treffer kämpfte der HSV plötzlich wie wild und brachte Leverkusen noch einmal ins Wanken. Letztlich aber blieben die Bemühungen der Gastgeber um ein Remis erfolglos.