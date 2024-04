Ein Sensations-Deal, der dem FC Bayern um die Ohren flog

Es war eine Trainer-Entscheidung, die schon von Beginn an als Wagnis galt.

Klinsmann kam dann tatsächlich her, nach München. Die Bayern-Bosse vertrauten dem alten Freundfeind die Mission an, als Nachfolger des erschöpften Ottmar Hitzfeld beim Rekordmeister einen ähnlichen Umbruch zu vollziehen wie zuvor im DFB-Team.

Matthäus schaltet sich in Bayern-Zoff ein

"Krieg in München": Auch Spanien horcht auf

Jürgen Klinsmann und der FC Bayern: Ein Missverständnis

Dass es so enden könnte, hatte sich früh angedeutet. Dem berühmt-berüchtigten Versprechen Klinsmanns, er wolle „jeden Spieler jeden Tag ein bisschen besser machen“, standen schon bald erste Irritationen gegenüber.

Dass Klinsmann mit einem gleich zehnköpfigen Assistenztrainer-Team an seiner Seite aufmarschierte, löste ebenso Diskussionen aus wie der Trainingsauftakt unter den Augen von auf dem Dach aufgestellten Buddha-Statuen ( Klinsmann berichtete viele Jahre später, dass sie gar nicht von ihm waren ).

Sportliche Erfolge, die den Diskussionen die Luft genommen hätten, stellten sich in München jedoch nicht so ein wie erhofft.

Rangnick ärgerte Bayern mit Hoffenheim

In München dagegen bestimmen Debatten um Klinsmanns Arbeit und seine Personalentscheidungen den Alltag. Im Zentrum steht unter anderem der von ihm wenig beachtete Sommermärchen-Held Lukas Podolski. Er entschließt sich im Winter zur Flucht in die Heimat Köln, nachdem er nur noch Stürmer Nummer 4 hinter Miroslav Klose, Luca Toni und US-Leihgabe Landon Donovan ist - noch eine Personalie, auf die sich viel Unverständnis fokussiert.

Schon im Februar signalisiert Vorstand Karl-Heinz Rummenigge, dass Klinsmanns Zukunft über den Sommer hinaus ungewiss ist. Das Pokal-Aus in Leverkusen Anfang März und durchsickernde Nachrichten eines Taktikstreits zwischen Klinsmann und der Mannschaft schwächen seine Position weiter. Einen Monat später folgt der Beginn des Zerfalls.

Von Magath und Guardiola gedemütigt

Am 4. April verliert Bayern das Topspiel gegen den größten Meisterkonkurrenten VfL Wolfsburg krachend mit 1:5. Demütigende Höhepunkte: das Hackentor von Grafite und die sarkastische Einwechslung von Ersatzkeeper André Lenz durch Wölfe-Coach Felix Magath - später Revanchehieb für seine eigene Ausbootung bei Bayern drei Jahre zuvor.

Am 4. April 2009 gewann der VfL Wolfsburg mit 5:1 gegen den FC Bayern

In der Champions League vergrößert sich das Klinsmann-Desaster durch das 0:4-Debakel gegen den FC Barcelona - trainiert von einem gewissen Pep Guardiola. Lionel Messi und Co. stellen den Endstand in nur einer Halbzeit sicher, die bemitleidenswerte Bayern-Abwehr mit Martin Demichelis, Breno, Massimo Oddo und Christian Lell wird umtänzelt wie Slalomstangen. Torwart-Veteran Jörg Butt, von Klinsmann kurzfristig dem immer wieder glücklosen Kahn-Nachfolger Michael Rensing vorgezogen, ist schuld- aber machtlos.