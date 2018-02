Der FC Bayern will seinen komfortablen Vorsprung an der Spitze der Bundesliga wahren. Am Samstag gastiert der Rekordmeister beim abstiegsgefährdeten Mainz 05 (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Vor dem 21. Spieltag spricht Bayern-Trainer Jupp Heynckes über alle Themen rund um den Tabellenführer.

SPORT1 begleitet die Pressekonferenz ab 11 Uhr im LIVETICKER:

