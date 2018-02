Anzeige

FC Bayern München: Thomas Müller spricht über Wechsel in Bayerns Jugend Wie Müller zum FC Bayern kam / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Thomas Müller kam im Alter von zehn Jahren zum FC Bayern © Getty Images

Thomas Müller verrät in einem Interview, wie sein Wechsel in die Jugend des FC Bayern abgelaufen ist und was ihn nach seinem Wechsel überrascht hat.