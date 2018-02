Am Rande des Bundesliga-Spiels des FC Schalke 04 bei Bayer 04 Leverkusen kam es im Gästeblock zu einem Unfall. Am Samstagabend verunglückten zwei Schalker Fans auf den Treppen im Stadion und mussten vor dem Gästeblock notärztlich versorgt werden. Laut WAZ waren die beiden auf den Stufen in der BayArena ins Stolpern gekommen.

Am Montag meldete sich Ex-Dortmunder Kevin Großkreutz auf Instagram zu Wort und wünschte dem verletzten Schalke-Fan gute Besserung.

"Auch wenn Ihr mich nicht mögt und ich Euch auch nicht mag ...Ich wünsche dem Fan alles Gute und dass er schnell wieder auf die Beine kommt", schrieb der frühere Nationalspieler, der derzeit mit Darmstadt 98 gegen den Abstieg aus der Zweiten Liga kämpft.

Bei den meisten Fans kam der Post des 29-Jährigen gut an. Ein User antwortete: "In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Respekt Kevin. Ehrenmann".

Eine andere Userin meinte: "Danke Kevin. Wenn es um die Gesundheit eines Menschen geht, sind die Farben egal."