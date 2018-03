Während Bernd Hoffmann an der Zukunft des Hamburger SV bastelt, könnte das Spiel gegen Bayern München am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) schon die letzte Partie für Trainer Bernd Hollerbach sein.

Es ist erst seine siebte auf der HSV-Bank, aber die Hamburger Morgenpost titelte bereits am Freitag: "Fliegt Hollerbach schon am Sonntag?"

"Stand heute halte ich einen Trainerwechsel nicht für möglich", hatte Frank Wettstein, der kommissarische Vorstandschef des Tabellenvorletzten, am selbst für Hamburger Verhältnisse denkwürdigen Donnerstag gesagt.

Eine Jobgarantie klingt anders - zumal die ehemaligen Bosse Heribert Bruchhagen (Vorstandschef) und Jens Todt (Sportdirektor), die Hollerbach erst am 22. Januar verpflichtet hatten, nun Geschichte sind.

Erneutes Schützenfest in München?

Hollerbachs bisherige Bilanz ist ziemlich dürftig: Drei Unentschieden und drei Niederlagen. Eigentlich ist der Klassenerhalt nur noch mit einem mittelgroßen Fußball-Wunder zu schaffen. Und nun muss der wankende Dino auch noch in München ran, das weckt keine schönen Erinnerungen.

0:8, 0:5, 0:8, 1:3, 2:9, 0:5, 0:6 - in den vergangenen sieben Partien in München kassierte der HSV 44 Tore. Letztmals holte der HSV vor zehn Jahren einen Punkt in der bayerischen Metropole. In dieser Saison schoss allein Bayern-Stürmer Robert Lewandowski mehr Tore (20) als der HSV (18).

"Dass es schwer wird, ist keine Frage", sagte Hollerbach, der weiter an die Rettung glauben will: "Das versuche ich auch der Mannschaft immer wieder zu vermitteln. Es ist noch nichts entschieden. Wir werden bis zum Schluss alles reinhauen."

Fährt Wolfsburg ersten Sieg unter Labbadia ein?

Der neue VfL-Trainer Bruno Labbadia hatte mit nur einem Punkt aus zwei Spielen keinen guten Start in Wolfsburg, das in den letzten sieben Runden genau ein Tor schoss und in den letzten elf höchstens eins.

Gegen die TSG Hoffenheim (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) soll nun der erste Sieg unter Labbadia folgen, der im Abstiegskampf dringend liefern muss. Doch Hoffenheim verlor mit dem 1:2 auf Schalke am 17. Februar nur eine der letzten fünf Aufgaben und ist nach dem 2:0 in Augsburg wieder auf der Erfolgsspur.

Verfolgerduell in Berlin

Hertha BSC steht nach zuletzt nur einem Punkt aus drei Partien vor dem Spiel gegen Freiburg (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) richtig unter Druck. Ein Sieg muss her, um nicht weiter abzurutschen. Freiburg dagegen könnte mit einem Sieg am Tabellennachbarn vorbeiziehen.

Auch Augsburg und Hannover (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) brauchen mal wieder einen Sieg. Während die Niedersachsen nur eines der letzten sieben Spiele gewannen, ist Augsburg seit vier Spielen ohne Dreier.

So können Sie die Spiele live verfolgen:

