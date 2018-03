Schon am Sonntag könnte der FC Bayern Meister werden. Vorausgesetzt ist der eigene Sieg gegen RB Leipzig (ab 18 Uhr im LIVETICKER) und das die Konkurrenten mitspielen: Weder Schalke noch Dortmund dürfen drei Punkte holen.

Mitfeiern könnte dann auch Bayerns U19-Spieler Meritan Shabani. Der 19-Jährige steht am Sonntag im Profikader für das Auswärtsspiel in Leipzig. Seine U19 peilt derweil gegen den VfB Stuttgart den fünften Sieg in Serie an.

Shabani spielt seit 2015 für die Bayern und ist ein offensiver Mittelfeldspieler. In dieser Saison schoss er in 13 Spielen in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest sechs Tore.