RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff lässt die Zukunft von Trainer Ralph Hasenhüttl weiter offen.

In der Sport Bild sprach der 42-Jährige über eine frühzeitigte Vertragsverlängerung des RB-Coachs: "Der Trainer muss sich überlegen, wie seine Zukunft aussieht, ob die Philosophie des Vereins weiterhin zu ihm und seinen Vorstellungen passt, wie wir investieren und in welche Spieler. Und dann müssen wir schauen, ob das deckungsgleich mit unserer Ausrichtung ist."

RB bald Geschichte? Dopa sieht Hasenhüttl bei Bayern

Über die Entwicklung der Mannschaft sagte Mintzlaff, dass es unter Hasenhüttl durchaus auch Spiele gegeben habe, in denen "wir unser Spiel und unsere DNA nicht so auf den Platz gebracht haben." Dennoch rechne man Hasenhüttls die bisherige Ergebnisse in den eineinhalb Jahren hoch an.

Bei RB sei nicht alles immer rosarot. Deshalb müsse es erlaubt sein, dass Dinge hinterfragt werden, sagte er weiter.

Ralph Hasenhüttls Vetrag läuft im Sommer 2019 aus - zuletzt gab es Gerüchte um einen Wechsel zum FC Bayern oder Borussia Dortmund.