Schock-Nachricht für die Triple-Träume des FC Bayern München!

Der deutsche Rekordmeister muss für den Rest der Saison auf Arturo Vidal verzichten. Das gaben die Münchner am Dienstagnachmittag bekannt.

Der Mittelfeldspieler war am Montag in Augsburg am rechten Knie operiert worden. Bei dem Eingriff wurden freie Gelenkkörper entfernt. Zudem wurde die Aufhängung des hinteren Außenmeniskus', die von dem freien Gelenkkörper beschädigt worden war, operativ refixiert.

Heynckes berichtet von Vidal-OP

Der 30 Jahre alte Chilene hatte sein letztes Pflichtspiel am 3. April im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Sevilla absolviert. Vidal musste während der ersten Halbzeit ausgewechselt werden.

Trainer Jupp Heynckes hatte am Vidals Operation bereits am Montag angekündigt, jedoch noch keine Ausfallzeit genannt.

"Er ist gestern ohne Fremdeinwirken weggerutscht und umgeknickt. Es ist so harmlos, wie es nur hätte sein können. Die Auswirkungen sind nicht erfreulich. Ich habe eben mit Dr. Müller-Wohlfahrt telefoniert. Er hart einen freien Gelenkkörper", hatte Heynckes erklärt.